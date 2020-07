No sólo los Smith: 10 parejas famosas que eligen el poliamor y blanquear los amantes antes que el divorcio

A algunos, la novedad les causó conmoción. A otros, les ha parecido simpático y hasta honesto: blanquear el poliamor en el matrimonio.

Ayer, dimos a conocer el caso del rapero August Alsina, quien confesó que tuvo, durante años, un romance con la actriz Jada Pinkett Smith, con el consentimiento de su esposo, el reconocido actor norteamericano Will Smith.

Según el rapero la conoció en 2015 a través de su hijo Jaden. “Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, afirmó.

La estrella de Men in Black y su esposa lo desmintieron: “La relación no es cierta, absolutamente nada de eso es verdad”, afirmaron voceros del popular matrimonio.

Hay muchos casos semejantes: parejas que prefieren la infidelidad consentida, antes que ir a un divorcio.

Vamos a algunos casos que se han ventilado:

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

A través de unos audios que se filtraron en 2018, se supo que la actriz y su marido -que se habían convertido en padres de Felipe un año antes- mantienen una relación de poliamor. Todo sucedió cuando se hicieron públicos unos mensajes íntimos que una mujer le había mandado a él. Ante el revuelo mediático que tomó el asunto, la ex jurado del Bailando tomó la decisión de dar detalles sobre su vínculo.

“Tengo una relación de poliamor. Estamos juntos porque nos amamos, pero tenemos y nos vemos con otras personas. Cuando estas personas intentan embarrar la cancha desde afuera y esto se hace conocido, hay que salir a aclarar las cosas”, explicó la actriz por aquel entonces, despertando el debate público en la Argentina sobre las relaciones abiertas.

Elena Roger y Mariano Torre

La pareja de actores también decidió abrir su corazón y contar públicamente detalles de su relación. “Tenemos un contrato que, reconozco, es poco común. Pero a nosotros nos funciona y creo que es maravilloso. Cuando lo comento, la gente me dice que no soportaría saber que su pareja tiene sexo con otra persona. Pero yo creo que de esa forma deja de haber celos, porque nunca nos mentimos. Si paso una noche entera sentado tirando piedras al río se lo cuento. Y si estoy con otra persona, también”, explicó el actor.

En ese sentido, contó: “Todas las experiencias que tuvimos hacen que sigamos juntos. Los dos creemos que el amor no es posesión y la libertad es lo que más nos gusta. Empezamos tomando la decisión y fuimos creciendo paso a paso y viendo cómo nos sentíamos”.

Angelina Jolie y Brad Pitt

La famosa actriz, que estuvo en pareja 11 años con su colega, reveló en una entrevista en 2009: “Dudo que la felicidad sea absolutamente esencial en una relación de pareja estable. Ni Brad ni yo hemos afirmado que vivir juntos signifique estar encadenados. Desde el primer momento nos hemos asegurado de no restringirnos el uno al otro”.

Tilda Swinton y Sandro Kopp

Se conocieron mientras la actriz filmaba Las crónicas de Narnia, cuando estaba casada con John Byrne. Poco tiempo después ella le contó a su marido que estaba enamorada de Sandro Kopp. Se separaron y comenzaron una relación, y Bryne hizo lo propio con otra mujer.

Sin embargo, ninguna de las dos relaciones se rompió. Hace años que Swinton convive con Kopp, y también comparten el techo con Bryne y su actual pareja.

Dolly Parton y su marido

La cantante, que lleva 52 años de matrimonio con el empresario Carl Thomas Dean, reveló que también prefiere las relaciones abiertas: “Si nos somos infieles no nos enteramos. Si ambos salimos con otras personas, bien por nosotros. Si mi marido me está engañando, no quiero enterarme. Si yo engaño a mi marido, sé que él no quiere saberlo. Pero que tengamos la libertad de hacerlo ayuda a que nuestro matrimonio funcione”.

Mo’Nique y Sidney Hicks

La actriz y el productor están en pareja desde el 2006, y tienen un acuerdo muy claro para la prosperidad de su matrimonio. “Inicialmente, cuando lo propuse, tenía una actitud como de ‘yo tengo el dinero entonces pongo las reglas'. Como yo soy famosa y tengo el dinero, puedo hacer lo que quiera. Pero él me dijo, en las Bahamas: ‘Bueno, querida, si tú puedes ver a otros hombres, yo puedo ver a otras mujeres’”, reveló la comediante. A raíz de esa conversación sentaron “las bases” del vínculo abierto que los une hasta el día de hoy.

Shirley Maclaine y Steve Parker

Se podría decir que fueron los pioneros en poner en práctica el amor abierto, en una sociedad que solo creía en la posibilidad de una relación monogámica. “En 1954 mi marido y yo practicamos el matrimonio abierto. Nadie lo entendía, pero creo que esa es la base de un matrimonio duradero. Yo era muy abierta con todo eso y él también”, contó la artista norteamericana.

A pesar de este acuerdo, en 1982 los actores, que tienen una hija en común, le pusieron fin a su relación. Ella, en una ocasión, aseguró: “Steve fue el amor de mi vida y siempre fuimos grandes amigos”.

Bo Derek y John Corbett

Según la actriz, el secreto de la duración de su amor se basa en la carencia de exclusividad.

“Estuve cinco años totalmente sola y después, cuando menos lo esperaba, conocí a este increíble hombre. Me gusta cómo estamos. Pienso que si nos casamos y nos relajamos se estropearía todo. Creo en el matrimonio, pero con John seguramente es mejor así: mantener nuestra relación abierta, sin ataduras ni compromisos, la hace más excitante”, contó ella en una ocasión.

Ethan Hawke y Ryan Shawhughes

El actor, director y escritor manifestó en más de una oportunidad que para él la monogamia es “una idea infantil”, por eso su matrimonio con la artista no está basado en la fidelidad sexual. Cabe recordar que cuando comenzaron a salir, él aún estaba casado con Uma Thurman.

Emma Thompson y Greg Wise

La actriz está casada desde el 2003 con su colega. Si bien nunca confirmó que tengan un poliamor, dejó en claro que, por lo menos, se evaluó la posibilidad.

“Creo que estamos atascados en ciertos ideales románticos que han moldeado nuestra forma de entender las relaciones. A veces me pregunto si hay alternativas, y si nuestra furia, rabia, incredulidad y horror por la infidelidad son realistas. Hemos estado atrapados por el ideal de ‘felices para siempre’, pero hay otros modelos de relación”, aseguró.

