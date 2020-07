Reino Unido detiene el recuento de muertes de COVID-19 por errores

El recuento diario de fallecimientos ocurridos por coronavirus en Reino Unido fue puesto en “pausa” al detectarse fallas estadísticas para calcularlo.

Desde el ministerio de Salud anunciaron que en las últimas 24 horas se detectaron 827 nuevos casos, lo que llevó el total a 294.066.

Por su parte, el Primer Ministro, Boris Johnson, esta semana que estima que el país volvería a la normalidad antes de la navidad. Sin embargo, John Edmund, asesor científico del gobierno, aseguró que “hay un largo camino por recorrer”.

"Si por normalidad se entiende lo que solíamos hacer hasta el pasado febrero y mediados de marzo, ir a trabajar normalmente, viajar en colectivos y trenes, ir de vacaciones sin restricciones, quedar con amigos, darnos la mano, abrazarnos, etc, desafortunadamente todavía queda mucho camino por recorrer", declare y agregó: "no podremos hacer nada de eso hasta que seamos inmunes al virus, lo que implica que no será hasta que tengamos una vacuna que sea segura y efectiva. Si volvemos a ese tipo de comportamientos normales, el virus regresará muy rápidamente",

Mientras tanto, continúa el plan de reactivación económica en Inglaterra, y el gobierno confirió poderes a autoridades locales para actuar con mayor rapidez cuando se detectan rebrotes.