"Me disculpo con todo el mundo": La carta de suicidio del alcalde de Seúl

El secretario jefe de Park Won-soon, alcade de Seúl que este jueves fue hallado sin vida en el norte de la capital de Corea del Sur, ha revelado este viernes el contenido de la nota de suicidio que se encontró sobre el escritorio de su despacho, informa la agencia Yonhap.

"Me disculpo con todo el mundo. Doy las gracias a todos los que han estado conmigo en mi vida", rezaba el mensaje. "Siempre lo siento por mi familia, a quien solo he dado dolor. Por favor, incineren [mi cuerpo] y esparzan [las cenizas] en la tumba de mis padres", añade la nota, que concluye con un "adiós a todos".

Este jueves la hija de Park denunció su desaparición, indicando que dejó unas palabras que sonaban a testamento, y su teléfono móvil estaba apagado. Asimismo, canceló todas sus citas del día, incluyendo una reunión con un funcionario presidencial debido a "circunstancias inevitables".

Potencial candidato presidencial

Minutos después de la medianoche la Policía encontró el cadáver del político de 64 años en las colinas del monte Bugak, cerca de su residencia oficial ubicada en Seúl. La Policía capitalina ha señalado no presenta signos particulares de homicidio, detallando que han abierto una investigación para determinar la causa exacta de su muerte, que se cree que ha sido un suicidio.

Se plantea la hipótesis de que su muerte esté relacionada con un presunto caso de agresión sexual por el que estaba siendo investigado. Supuestamente, una exsecretaria que trabajó en su oficina presentó una denuncia por "contacto físico" no deseado y mensajes "inapropiados" en contra de Park, y asistió a un interrogatorio policial el miércoles. No obstante, las autoridades no han confirmado esta información.

Park era conocido como un activista y defensor de los derechos humanos en el país asiático y cumplía su tercer mandato tras ser elegido por primera vez en 2011. Además, era miembro del Partido Democrático de Corea, liderado por el actual mandatario de la nación, Moon Jae-in, e incluso era considerado como un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2022.

