Florida registra un récord de contagios con 9.000 nuevos casos en un día

El estadounidense estado de Florida registró hoy un nuevo récord con unos 9.000 nuevos casos de coronavirus y decidió dar marcha atrás con la venta de alcohol en los bares, lo que se convirtió en el primer retroceso en la reactivación económica que inició en mayo pasado.



En total, desde el inicio de la pandemia, Florida suma 122.960 infectados de la Covid-19 y 3.366 muertes; 8.942 y 39 en las últimas 24 horas, respectivamente, según cifras del Departamento de Salud estatal.



De ayer a hoy la cifra de casos aumentó un 78,7% y desde el sábado se contabilizaron más de 33.000: 5.004 ayer, 5.508 el miércoles, 3.286 el martes, 2.926 el lunes, 4.049 el sábado y 3.494 del domingo.



En este contexto, las autoridades de Florida dieron marcha atrás en el proceso de reactivación económica que había comenzado en mayo y prohibieron servir bebidas alcohólicas en los bares, luego de que varios casos tuvieran gran repercusión mediática.





Entre ellos, se destaca el del pasado 6 de junio cuando un grupo de 16 amigas y siete empleadas de un bar de Jacksonville (norte) resultaron infectadas, o el del bar universitario Knight Pub de Orlando (centro) al que le revocaron la licencia esta semana luego de que 28 clientes y 13 empleados dieran positivo.



"No he dicho que vayamos a pasar a la siguiente fase, pero hemos llevado a cabo un proceso paso a paso que ha sido diferente debido a la situación única de cada área", afirmó ayer el gobernador Ron deSantis durante una rueda de prensa..



Actualmente, la zona más afectada del estado de Florida -que se encuentra en la fase dos de las tres que completan el proceso de reapertura- es la del sur con los condados de Miami-Dade (30.196) Broward (13.320) y Palm Beach (12.498) a la cabeza.



Si bien el republicano DeSantis no emitió una orden de usar mascarillas para todo el estado, a partir de hoy en Miami comenzarán a ser multados quienes no la lleven en lugares públicos.