China e India acuerdan resolver pacíficamente sus tensiones en el Himalaya

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, ha anunciado este 17 de junio en una rueda de prensa que Pekín y Nueva Delhi "acuerdan resolver" las tensiones fronterizas en el Himalaya "a través del diálogo y la consulta y hacer esfuerzos para aliviar la situación y salvaguardar la paz y la tranquilidad en la zona fronteriza".

El pasado 7 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India anunció que Nueva Delhi y Pekín seguirán adelante con sus compromisos militares y diplomáticos con el objetivo de resolver las tensiones a lo largo de su disputada frontera del Himalaya.

No obstante, la noche de este lunes, se registró un enfrentamiento violento entre las tropas chinas e indias. Como resultado, la India sufrió al menos 20 bajas. Según las fuentes citadas por India Today, durante el incidente no se produjeron disparos, sino que se usaron palos y piedras para atacar a los soldados.

Con respecto a este enfrentamiento, el portavoz chino ha afirmado que un oficial indio y 19 soldados murieron y muchos más resultaron heridos luego que las fuerzas indias "provocaran y atacaran al personal chino, lo que generó temores y confrontaciones físicas entre las tropas fronterizas de las dos partes y resultó en bajas". Pekín no ha precisado si sus tropas sufrieron bajas como resultado del enfrentamiento.

Zhao añadió que China presentó "fuertes protestas" a Nueva Delhi en relación con el reciente incidente fronterizo. "Una vez más, le pedimos a la parte india que actúe de acuerdo con nuestro consenso, discipline estrictamente a sus tropas de primera línea para que no crucen la línea, no realicen provocaciones y no tomen medidas unilaterales que puedan complicar la situación", cita AP a Zhao.

* China y la India mantienen disputas abiertas sobre territorios dentro de la zona del Himalaya y se enfrentaron en 1962 en una guerra fronteriza de un mes, que dejó más de 10.000 muertos y culminó con la victoria de Pekín

* A finales del pasado mes de mayo, Pekín y Nueva Delhi reforzaron su presencia militar en zonas disputadas a lo largo de la frontera no demarcada de 3.488 kilómetros entre las dos naciones después de que el pasado 5 de mayo, soldados de las dos potencias nucleares se enfrentaron en las orillas del lago Pangong Tso en la meseta tibetana

* La escalada anterior entre los dos países se registró en el 2017, cuando China comenzó a construir una carretera en la meseta de Doklam que derivó en amenazas de guerra que terminaron en puñetazos y pedradas entre soldados de ambos Ejércitos, hasta que ambas potencias nucleares acordaron retirar sus tropas del lugar a finales de agosto del 2017.

