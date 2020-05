Chile, virus y hambre: Récord de 3.520 nuevos casos y 31 muertos en un día

Chile batió sus propios récords al reportar 3.520 nuevos casos y 31 muertes por coronavirus.

Nuevamente, la región Metropolitana es la zona más golpeada por la pandemia, concentrándose allí casi el 90% de los contagios anotados en las últimas horas, con 3.140 afectados.

Asimismo, es la división territorial con más fallecidos, según el último reporte emitido desde La Moneda: 24 personas perdieron la vida en la capital, dos en Antofagasta, otras dos en Valparaíso, y una en las regiones de O’Higgins, Los Lagos y Magallanes, respectivamente.

El total a nivel nacional llega así a 509 decesos y 49.579 infectados por el virus.

En tanto, los hospitalizados conectados a ventilación mecánica pasaron de 670 a 728 y los pacientes en estado crítico de salud de 116 a 134.

El hambre

Se produjeron graves incidentes en los sectores más humildes de Santiago, cuyos pobladores reclaman comida y trabajo. La policía informó la detención de 21 personas.

El peor balance diario de la covid-19 para Chile se dio a conocer luego de que se produjeran protestas, cacerolazos e incidentes en distintos barrios pobres de Santiago el lunes, primer día hábil de una cuarentena total que rige desde el viernes en la capital chilena, principal foco de la pandemia en el país.

"Tenemos hambre", "queremos trabajar", "necesitamos que llegue algo de ayuda", se escuchaba entre vecinos de los barrios más vulnerables de Santiago, parte del 11,7 por ciento de pobres que tiene este país de casi 18 millones de habitantes. La primera manifestación se produjo el lunes por la mañana en la comuna El Bosque, al sur de la capital chilena, donde el cuerpo de Carabineros intentó disolver la manifestación con carros hidrantes y gases.

"No es por la cuarentena, es ayuda, alimento, eso es lo que está pidiendo la gente en estos momentos", declaró desde el lugar Verónica Abarca, una vecina de El Bosque. "Yo soy peluquera canina y tengo una miniempresa, a mí no me dan ningún bono del gobierno. Tengo 4 hijos, a mí no me ayudan porque tengo un negocio. Mucha gente aquí es microempresaria y no la ayudan", dijo Paola Garrido, otra vecina de la zona. Por la tarde se sumaron más a la protesta, y las escenas de descontento se replicaron en otros sectores de la comuna.

La situación, al día de hoy, se mantiene muy tensa, con fuerte presencia policial en los barrios más carenciados.