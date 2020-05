Perú ya tiene más de 40.000 casos de coronavirus y 1.124 muertos

Perú superó este viernes los 40.000 casos y 1.124 fallecidos por la epidemia del COVID-19, que sigue teniendo a Lima y el Callao como las ciudades con mayor impacto de la enfermedad, seguidas por las regiones del norte del país.



El último reporte ofrecido por el Ministerio de Salud (Minsa) indicó un incremento de 3.483 nuevos casos, para llegar a un total de 40.459, y 73 fallecidos en las últimas horas, con lo que el país mantiene el pico más alto de la epidemia, tal como indican diversos especialistas.



Durante la jornada, el presidente Martín Vizcarra no ofreció su habitual rueda de prensa, ya que sostuvo reuniones con miembros del Ejecutivo y visitó la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, para supervisar los avances del acondicionamiento de respiradores mecánicos que hace la Fuerza Aérea del Perú.



CIFRAS ACTUALIZADAS



Los datos de este viernes confirmaron el segundo mayor incremento de casos detectados en un solo día en el país, ya que el sábado pasado se llegó a 3.683, la cifra diaria más alta desde que el 6 de marzo se informó del primer infectado con el virus.



El Minsa señaló que en las últimas horas se hicieron 24.246 pruebas, entre rápidas y moleculares, con lo que los análisis totales llegaron a 342.498.



Mientras que el 61,9 % de los infectados son hombres y el 38,1 mujeres, 5.287 personas han sido hospitalizadas, 658 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI), que aún mantienen un margen de disponibilidad al ser 808 camas de ese tipo en todo el país.



Las cifras oficiales indicaron, además, que un total de 11.129 personas ya han sido dadas de alta o terminaron la cuarentena a las que se sometieron por padecer la enfermedad.



LIMA Y EL NORTE DEL PAÍS



Lima, una ciudad de 10 millones de habitantes, se mantuvo en el tope de los casos detectados, al tener 25.718, con 491 fallecidos, mientras que vecino Callao llegó a 3.458 casos y 60 fallecidos.



Los siguen, las regiones norteñas de Lambayeque y Piura, con 2.360 y 1.396 casos, y 194 y 199 muertos, respectivamente.



La selvática Loreto se mantuvo como la región de la Amazonía peruana con más casos, al llegar estos a 1.355, y 57 fallecidos, lo que agrava su situación sanitaria, ya que sus recursos hospitalarios fueron rebasados durante esta semana.



En el otro extremo, las regiones con la menor cantidad de casos son las sur andinas Ayacucho y Apurímac, que presentan 104 y 83 infectados, respectivamente, y ningún fallecido.



El reporte oficial precisó que, a pesar de tener una de las cifras más altas de contagio en Latinoamérica, la mortandad se mantiene en 2,78 % del total de infectados.



MUERE UN NIÑO DE TRES AÑOS



Al cumplirse 47 días desde el inicio de las medidas de aislamiento ciudadano, se informó que un niño de tres años murió en el camino que recorría a pie junto su madre desde Lima hacia la región norteña de Áncash.



La emisora RPP Noticias señaló que la madre del pequeño inició la caminata junto a un grupo de personas, tras quedarse sin recursos económicos en Lima, a donde llegó hace unos meses para que su hijo fuera tratado de cáncer en el Instituto Nacional de Salud del Niño.



Al no haber podido internar al pequeño en ese hospital, la mujer, de 38 años, partió hace cinco días junto a otros ancashinos hacia la ciudad de Pomabamba, pero la salud del pequeño se agravó este jueves y falleció en el camino.



SITUACIÓN DE PERSONAS QUE CAMINAN



La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, dijo que algunos de los cientos de ciudadanos que han salido a pie desde Lima no aceptan ser trasladados a albergues para luego ser enviados hacia sus regiones.



Detalló que en el caso de la región selvática de San Martín "pese a haber un proceso de traslado ordenado y articulado" muchos de los viajeros "no quieren esperar, no aceptan ir a un albergue ni respetan el orden de las listas que tiene la jurisdicción", que da prioridad a las personas más vulnerables.



Muñoz reiteró que se trata de evitar la propagación de los contagios y que se coordina para que la Policía y el Ejército apoyen en el traslado ordenado de los viajeros para evitar que se pongan en riesgo la salud pública.



Aseguró que hasta el momento se ha trasladado a 630 personas en vuelos humanitarios desde el Grupo Aéreo Militar anexo al aeropuerto internacional de Lima, aunque "otras no aceptaron y regresaron a sus casas" por lo que esa "zona quedó libre".



La ministra agregó que otro grupo que ya cumplió un período de cuarentena partió desde Lima hacia las regiones centrales de Huancavelica y Huánuco" y que las autoridades impedirán que cualquier otra persona pase por los puntos de control de las carreteras.