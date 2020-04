Uruguay afirma que el retiro de Argentina "no afectará" los acuerdos

El Gobierno uruguayo expresó este sábado que el retiro de Argentina de las negociaciones comerciales del Mercosur "no afectará" los acuerdos con la Unión Europea (UE) y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por su nombre en inglés), ambos en etapa de revisión legal.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país destacó en un comunicado que, pese a la decisión de su vecino, "reafirma su compromiso" con el rol del bloque como plataforma de inserción internacional.



"En lo que refiere a las negociaciones en curso con Canadá, Corea del Sur, Singapur y Líbano, la decisión argentina de no participación en las mismas no afectará la agenda prevista ni el objetivo de conclusión de estos procesos a fines de 2020", añade el documento.



La Cancillería uruguaya resaltó que la decisión argentina "no afectará" tampoco los procesos exploratorios en curso y que "podrían concluir" en el lanzamiento de nuevas negociaciones comerciales del Mercosur, especialmente con Vietnam e Indonesia, ni los procesos de profundización de los acuerdos en vigor con Israel, India y la Alianza del Pacífico.



Asimismo, el Mercosur tomará en cuenta las dificultades generadas por la pandemia del COVID-19 aunque "mantendrá el firme objetivo" de priorizar las negociaciones en curso y concretar el lanzamiento de nuevos acuerdos comerciales.



"Uruguay reafirma su fuerte compromiso con la integración regional y con el rol de Mercosur como plataforma para la inserción económica internacional de sus Estados Partes", continúa el comunicado.



Además, agrega que este país "continuará trabajando" con sus pares de Brasil y Paraguay para la "pronta y eficiente conclusión" de los acuerdos comerciales en negociación y la búsqueda de oportunidades para realizar nuevos acuerdos.



La Cancillería argentina que dirige Felipe Solá, al comunicar su decisión de abandonar las negociaciones en curso, especificó en un comunicado que el Gobierno sí "seguirá acompañando la marcha" de los acuerdos firmados con UE y EFTA.



Sin embargo, consideraron que "la incertidumbre internacional y la propia situación de nuestra economía aconsejan detener la marcha" de las negociaciones con otros Estados.



La delegación argentina transmitió esta decisión a sus pares durante la reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común sobre relacionamiento externo, que se celebró este viernes por videoconferencia.