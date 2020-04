Solo en Nueva York, ya hay más de 9.000 muertos

El estado de Nueva York superó hoy los 9.000 muertos por coronavirus, el mismo día que el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos reconoció que el impacto de la pandemia hubiese sido menor, si el presidente Donald Trump hubiese recomendado las medidas de distanciamiento social antes.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó en su conferencia de prensa diaria que 758 personas fallecieron en las últimas 24 horas, una cifra un poco menor a la de ayer, pero suficiente para que el estado alcanzara un total de 9.385 muertos desde el inicio de la pandemia.



Cuomo destacó, además, un descenso en el ritmo de personas hospitalizadas por el virus, "prácticamente plano a lo largo de los últimos tres días", según la agencia de noticias DPA.



En total, el estado cuenta ya con 18.700 personas infectadas e internadas, mientras los casos confirmados en todo el país superan los 530.000 y los fallecidos, los 20.600.



En medio de una curva de contagios que no para de crecer a nivel nacional, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno federal y uno de los hombres que acompaña todas las conferencias de prensa de Trump sobre el tema, Anthony Fauci, reconoció que la situación hubiese sido menos grave, si las autoridades hubiesen recomendado el distanciamiento social antes.



"Es muy difícil volver atrás y decirlo. Pero obviamente, lógicamente se puede decir que si había un proceso en lugar y se hubiese empezado antes con la mitigación, entonces se habrían salvado vidas. Obviamente, nada va a negar eso. Pero este tipo de decisiones son muy complicadas", aseguró el doctor.



En una entrevista con la cadena CNN, Fauci contó que le recomendó al presidente Trump recomendar el distanciamiento social antes, aunque no quiso confirmar si, como aseguraron varios medios locales, fue el 21 de febrero.



"Hicimos una recomendación. Muchas veces las recomendaciones se ejecutan, otras veces no. Pero es lo que es y ahora estamos donde estamos", aseguró.