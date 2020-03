Guaidó asegura que lo quisieron matar y culpó a Maduro

Juan Guaidó, líder opositor, aseguró que un grupo armado intentó asesinarlo el sábado por la mañana cuando participaba en una manifestación antigubernamental en el estado Lara (oeste) y culpó por ello al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Eso sí: le advierto a la dictadura que matarme no detendrá esta lucha.



Yo coloqué mi vida al servicio de esta causa. Si algo me pasa, alguien tomaría mi lugar y la Libertad se abrirá camino.



Si creen que esto se trata de un solo hombre, entonces no han entendido nada. pic.twitter.com/42o7ZKiHHW — Juan Guaidó (@jguaido) February 29, 2020





Guaidó había denunciado anoche que "la cobarde dictadura intentó" asesinarlo. "Tiene más de nueve impactos de bala nuestro vehículo", agregó en un mensaje que transmitió a través de sus cuentas en las redes sociales.



"Dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder", prosiguió el opositor, reconocido como presidente encargado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por los antichavistas, y por más de 50 países.



Dijo saber a qué enfrentarse al "retar" al gobierno chavista, al que considera una "dictadura" que, continuó, tiene vínculos con el narcotráfico y con grupos extremistas.



"Por eso envía a estos asesinos", apuntó Guaidó tras recordar su llamamiento a protestar en Caracas el próximo 10 de marzo, cuando espera retomar el control de la sede de la AN que desde el 5 de enero está bajo el mando del diputado Luis Parra, otro líder opositor respaldado por una minoría de chavistas y disidentes de la oposición.

Ya la cobarde dictadura lo debería saber: VAMOS CON TODO.



Para eso necesitamos de todos: unidos y movilizados.



El 10 de Marzo todos a la calle.



Y seguiremos hasta lograrlo. — Juan Guaidó (@jguaido) March 1, 2020



El llamado despacho presidencial de Guaidó difundió en internet una "alerta internacional" en la que piden a los gobiernos de otros países "elevar de manera decisiva y sin temor las medidas y la presión que se ejerce contra la tiranía encabezada por Nicolás Maduro".



Lo ocurrido en Lara fue "un atentado directo a la vida del presidente encargado en una nueva muestra de desesperación del régimen" que incluyó disparos de armas de fuego, robo de vehículos y secuestro de personas.



"Intentaron un magnicidio (...) el régimen de Maduro asume de este modo, formas y comportamientos propios de una organización criminal que atenta contra el presidente encargado, sus familiares y colaboradores más cercanos a los fines de quebrar su voluntad", agregó el texto.