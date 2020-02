López Obrador le pidió a las feministas que no hagan pintadas

Andrés López Obrador, presidente mexicano, solicitó hoy a integrantes de grupos feministas que no vuelvan a pintar consignas en puertas y paredes durante las protestas contra femicidios, tal como lo hicieron días atrás en la sede del gobierno.



"A las feministas les pido, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya femicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores", dijo el mandatario esta mañana en conferencia de prensa.



López Obrador aseguró que el gobierno "respeta el derecho de todos a manifestarse" y subrayó que "ojalá se ejerza ese derecho de forma pacífica", según recogieron el diario mexicano El Universal y la agencia de noticias Europa Press.



"Todos los días estamos buscando que haya más presencia de la Guardia Nacional, que haya una sociedad mejor, luchamos durante muchos años para cambiar el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y en eso estamos", agregó.



El jefe del Estado señaló que está trabajando con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien postula reformas a la legislación para transformar el delito de femicidio en homicidio agravado, para favorecer su persecución penal.



El viernes pasado, feministas y familiares de víctimas de femicidios se manifestaron frente al Palacio Nacional, en cuyas paredes y puertas dejaron pintadas con consignas que recordaban a Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja y símbolo actual del movimiento, y contra el "Estado femicida".