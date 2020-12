Video viral: robots de Boston Dynamics sorprenden con esta coreografía

Boston Dynamics, una de las empresas más prometedoras de la robótica, muestra las nuevas habilidades de sus robots: bailar. Con la canción "Do You Love Me?" de fondo los cuatro robots bailan durante más de dos minutos con un equilibrio y una coordinación sorprendente.

El video lo publicó la compañía en su canal de youtube y no tardó en ser compartido. Si bien no es la primera vez que estos aparatos danzan, lo cierto es que en este caso sorprende la excelente coordinación coreográfica que hay entre los cuatro. El primero en aparecer en escena es Atlas, un robot humanoide que pesa 80 kilos y mide 1,5 metros. Después de unos segundos se suma otro Atlas más a moverse de forma coordinada.

A través del baile estos modelos muestran la excelente movilidad que poseen, cuentan con uno de los sistemas hidráulicos móviles más compactos del mundo. Integran motores, válvulas y 28 juntas hidráulicas. Atlas es hábil para hacer piruetas y bailar, tal como se puede ver en el video, despliegan sus brazos de un lado a otro y mueven las piernas con soltura.

A los minutos se suma el famoso modelo cuadrúpedo Spot, el robot salta y mueve sus extremidades en total coordinación a la vez que sigue la coreografía junto con los otros dos robots Atlas. La plataforma base de Spot proporciona movilidad y percepción avanzadas para moverse por escaleras y terreno irregular, mientras recopila información en 2D y 3D gracias a sus sensores integrados.

Spot ha sido empleado con múltiples propósitos durante esta pandemia, en hospitales en Estados Unidos para ayudar a los médicos a monitorear pacientes de forma remota y para contribuir a que se mantenga el distanciamiento social en espacios públicos en Singapur.

Una de las habilidades más apreciadas de Spot es su capacidad de moverse en terrenos irregulares a un buen ritmo. Recientemente investigadores de la NASA/JPL-Caltech dieron a conocer proyecto para explorar Marte que implica el uso de un modelo adaptado de estos cuadrúpedos autónomos de Boston Dynamics.

Boston Dynamics (REUTERS)

El último en aparecer en escena en el video es Handle, un robot pensado principalmente para mover cajas y descargar camiones. Se desplaza sobre ruedas y cuenta con un software de visión de aprendizaje profundo para identificar así como para ubicar cajas. .

Boston Dyanmics es una de las empresas más prometedoras en el rubro de la robótica. La compañía fue fundada en 1992 por el ingeniero Marc Raibert, exprofesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En 2013 fue adquirida por Google, en 2017 la compró la japonesa SoftBank y el 10 de diciembre la adquirió Hyundai.