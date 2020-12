Viral: este "ciervo mágico" vive con una flecha clavada en la cabeza

Carrot (zanahoria en inglés) es un ciervo que visita cada invierno Kenora, un pueblo de Canadá. Es un ejemplan de ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus), cuya especie ha sobrevivido al crecimiento de la población.

Sin embargo, la falta de respeto a la naturaleza algunas personas se dejó ver en unas imágenes que se hicieron virales en las redes sociales. Durante los últimos tres años por la fotógrafa de naturaleza Lee-Anne Carve, la sorpresa de este otoño es que Carrot ha vuelto a las calles de Kenora con una flecha clavada en el cabeza.

La flecha, literalmente, le cruza la cabeza, aunque afortunadamente no parece haber afectado al cerebro. "Según he podido saber después, por los mensajes que me han enviado algunos cazadores, Carrot tiene clavada una flecha de carbono de las que se utilizan para la caza deportiva, una flecha de ballesta que normalmente resulta mortal", explicó Carver.

Al difundir las primeras imágenes del animal herido, Lee-Anne recibió centenares de mensajes a través de las redes sociales y las autoridades locales pusieron en marcha una campaña de rescate. Los expertos veterinarios pudieron examinar al animal con detalle y decidieron por el momento no extraer la flecha para evitar posibles hemorragias. Para una intervención de este tipo sería necesaria la participación de cirujanos veterinarios no disponibles en la actualidad en esta zona de Ontario, según indicó la fotógrafa canadiense.

Lee-Anne Carver

La historia de Carrot

El ciervo apareció en las calles de Kenora hace tres años, cuando era solo un cervatillo y merodeaba junto a algunos adultos, aunque parecía ser un ejemplar huérfano, ha explicado Lee-Anne Carver a la cadena de televisión CBC. Después de tres años de visitas reiteradas y observaciones detalladas, Carver y su familia consideran que "Carrot es un ejemplar singular, fácilmente identificable, con una personalidad única", tanto que le han puesto por sobrenombre "ciervo mágico".

Lee-Anne Carver relató que el pasado 9 de diciembre su esposo salió a ver al ciervo y regresó a su casa llorando, mientras explicaba que Carrot tenía una flecha en la cabeza. "Salí a ver a Carrot y me quedé completamente perturbada al observar lo que pasaba".

Según los expertos, la trayectoria de la flecha es de arriba hacia abajo, lo que podría sugerir que dispararon sobre ciervo por la espalda desde una ventana o balcón de una vivienda de Kenora. "Me parece que lo ocurrido con Carrot es un acto de mala fe, de crueldad contra los animales", expresó preocupada Lee-Anne Carver a medios locales. Con las normas de caza actuales, "la puerta estaba abierta para que esto sucediera".