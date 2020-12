China: las extrañas estadísticas que generan sospechas en el mundo

Pasó un año desde la aparición del coronavirus y al día de hoy siguen existiendo dudas sobre su origen. Lo seguro es que el brote comenzó en China en noviembre del 2019, probablemente en Wuhan. De ahí en más son todas incertidumbres: ¿pasó de un animal al hombre? ¿fue creado en un laboratorio? Lo cierto es que no hay certezas porque China no quiso darlas.

Hace 11 meses, se registraban en promedio 4.000 contagios y 127 muertes por día y tuvo que aparecer el oftalmólogo Li Wenliang a hablar públicamente del tema, convirtiéndose en un símbolo de resistencia al ocultamiento del régimen. En febrero falleció de la enfermedad.

Hoy el panorama es completamente distinto, hasta parecería que en China el virus nunca existió.

Según las estadísticas suministradas por Beijing, la pandemia finalizó en marzo con 86.789 casos y 4.634 muertes. De ahí en más, no hubo saltos de contagios que se mantuvieron por debajo de los 100 diarios. En el resto del mundo se registran nuevas olas, en China no hay novedades al respecto.

Sin embargo, los testimonios contradicen al gobierno. Muchos testigos aseguran que la mortalidad fue mayor y que solo hace falta mirar la incesante actividad de los crematorios. El medio privado Caixin, reconocido en China por su periodismo de investigación, asegura que un día se entregaron 5.000 urnas a familiares, el doble de lo que admiten las autoridades. El cálculo que hacen es que la cifra de muertes supera las 40.000.

“Hay sospechas de que mucha gente murió en su casa sin ser diagnosticada, y al principio no había equipos para hacer test. Muchas personas morirían, oficialmente, de gripe o por otra enfermedad. Pero corren historias de ciudadanos a los que les hicieron firmar certificados de defunción de familiares sin dar más explicaciones”, afirmó una fuente consultada en China. “Nadie en Wuhan se cree las cifras oficiales”.

Al mismo tiempo, un estudio de expertos de la Universidad de Washington, la Universidad Estatal de Ohio y la empresa de comunicaciones AT&T, analizando los informes de 86 crematorios, estima que alrededor de 36.000 personas fallecieron solo en Wuhan.

El problema para el gobierno chino es que no puede admitir errores. Cualquier problema podría llevar a los ciudadanos a preguntarse por qué resignarse a un régimen que funciona mal. Por eso siempre hay que dar buenas noticias. Por eso mientras el mundo mostraba lo que ocurría con la enfermedad, la prensa china tapaba lo sucedido.

De hecho, un equipo enviado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar el origen del coronavirus fue condicionado y no pudo hacer su trabajo, según informó The New York Times.

La epidemia generó a nivel global una recesión sin precedentes, pero, sin embargo, la economía china fue la única que creció en 2020. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, a partir de las cuentas nacionales chinas y de los informes de los organismos de estadística del país, concluyó que el PBI chino crecerá un 1,9% anual. La economía más cercana será la de Corea del Sur que caerá un 1,9%.

Las otras economías muestran caídas: Rusia, 4,1%; Estados Unidos, 4,3%; Japón, 5,3%; Brasil, 5,8%; Alemania, 6%; Canadá, 7,1%; Reino Unido, 9,8%; Francia, 9,8%; India, 10,3%; e Italia, 10,6 por ciento.

Por supuesto, las estadísticas provistas por el régimen chino siempre generan dudas. Al no haber consultoras ni economistas independientes, es imposible saber si los datos son reales.

El periodista ganador de un premio Pulitzer, Keith Bradsher, con muchos años de trabajo en China, comentó: “las cifras del crecimiento anual de China se han mantenido constantes por mucho tiempo. Otros países de gran tamaño han tenido un crecimiento un poco más constante de lo normal en los últimos años. Sin embargo, a diferencia del crecimiento trimestral de otros países, las cifras trimestrales de China son tan uniformes que provocan sospechas. La política es una de las razones principales. El gobierno central suele presionar a los funcionarios locales para que cumplan sus objetivos”.

(Fuente: Infobae)