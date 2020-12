Sorpresa: Brasil puso "demasiadas exigencias" a Pfizer para registrar su vacuna

El laboratorio Pfizer intentó registrar el uso de emergencia de su vacuna contra el covid-19 en Brasil, sin embargo fracasó porque consideró que el órgano regulador le ponía "demasiadas exigencias". Así lo reconoció el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, en una presentación ante el Senado.



"Estoy a favor del uso de emergencia; de hecho, llamé al CEO de Pfizer el domingo y le pedí que el lunes estuviera en la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) para solicitar el uso de emergencia y su respuesta fue: 'Pensaba que era más simple, pero la agencia es bastante detallista'. Pues sí, hay que cumplir los detalles de la regulación", detalló el ministro.

La vacuna de Pfizer ya está siendo usada en modo de emergencia en países como Reino Unido, Estados Unidos o Canadá, pero en Brasil su compra aún es negociada por parte del Gobierno federal.

El funcionario del gabinete de Jair Bolsonaro explicó que Pfizer presentó diversas exigencias para cerrar la compra, incluyendo que no se responsabiliza por posibles daños colaterales de la vacuna y que ésta no sea juzgada en los tribunales de Brasil. Aun así, advirtió, las tratativas no están cerradas del todo.



El 16 de diciembre, Pfizer entregó a Anvisa los resultados de la fase 3 de los test de su vacuna, uno de los requisitos para presentar la solicitud de registro de emergencia.



En caso de que esa petición finalmente ocurra, la Anvisa tendría un plazo de diez días para autorizarlo y en ese momento la vacuna podría empezar a aplicarse en Brasil.