52% de brasileños piensa que Bolsonaro "no tiene la culpa" de muertes

El 52 por ciento de los brasileños declara que el presidente del país, Jair Bolsonaro, no es el culpable de la cantidad de víctimas mortales por la COVID-19 en Brasil, más de 181.000, según ha revelado una encuesta de Datafolha.



La encuesta agrega que un 38 por ciento opina que Bolsonaro es uno de los culpables, pero no el principal, mientras que el 8 por ciento piensa que las muertes debido a la pandemia sí son su culpa.



Además, el 53 por ciento de los entrevistados cree que Brasil, el segundo país con más fallecimientos debido a la COVID-19 del mundo, no ha hecho lo necesario para evitar las muertes.



Por su parte, el 22 por ciento cree que nada de lo que pueda hacer el país evitaría esa cifra, mientras que otro 22 por ciento piensan que se han tomado las medidas necesarias para evitarlo.



Sin embargo, la población brasileña no evalúa la labor del mandatario durante la pandemia de forma positiva. De los entrevistados, el 42 por ciento califica el desempeño de Bolsonaro como "malo o muy malo" en relación a la COVID-19. El 27 por ciento considera que las acciones del presidente son "regulares" y el 30 por ciento como "excelentes o buenas".



Bolsonaro, que pasó la enfermedad, ha minimizado la importancia de la pandemia en reiteradas ocasiones y se ha negado a imponer medidas restrictivas drásticas para mitigar su expansión. Entre sus declaraciones más famosas destacan el haber calificado a la enfermedad de "pequeño resfriado" o haber pedido que Brasil "deje de ser un país de mariquitas".



Hasta el momento, Brasil, uno de los tres países más golpeados por la pandemia --junto a Estados Unidos e India--, ha contabilizado más de 6,9 millones de casos de COVID-19, incluidas más de 181.000 víctimas mortales debido a la enfermedad.

Dpa.