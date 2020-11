Escándalo: Cia y Alemania controlaban empresas que venden computadoras

La compañía de radiodifusión SRF ha reportado que la empresa suiza Omnisec AG tenía vínculos con los servicios de inteligencia estadounidenses.

La noticia sigue a las revelaciones realizadas en febrero por el mismo medio, junto con el canal aleman ZDF y The Washington Post de que la compañía suiza Crypto AG estaba en el centro de una enorme operación de espionaje internacional dirigida por la CIA y, en menor medida, por la agencia de espionaje alemana BND.

Ahora resulta que Omnisec fue uno de los mayores competidores de Crypto AG, según las fuentes de SRF. El criptólogo y profesor suizo Ueli Maurer fue consultor de Omnisec durante años y aseguró al medio que en 1989 la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. contactó a la empresa suiza a través de él.

Al igual que Crypto AG, los productos de la compañía permitían a los servicios de espionaje estadounidenses y alemanes acceder a mensajes que sus clientes consideraban seguros. Omnisec también vendió dispositivos de su serie OC-500 a agencias federales suizas, así como al mayor banco del país, UBS, y a otras empresas privadas suizas, revela la cadena.

Las autoridades suizas solo notaron que los dispositivos no eran seguros a mediados de la década de 2000. Sin embargo, no está claro si informaron a UBS sobre el asunto en ese momento. Por su parte, el banco le dijo a SRF que no comenta sobre asuntos de seguridad, pero que no tenía indicios de que los datos sensibles estuvieran expuestos en ese momento.

Omnisec, fundada en 1987, fabricó equipos de encriptación de voz, fax y datos. Se disolvió hace unos años. El director más reciente de la empresa, Clemens Kammer, aseveró a SRF que los clientes de la empresa "han otorgado y seguirán dando un gran valor a la seguridad, confidencialidad, discreción y confiabilidad en las relaciones comerciales".

Algunos políticos han pedido que se realicen más investigaciones sobre estas últimas acusaciones que pueden revelar quién, si es que alguien, en el Gobierno federal de Suiza conocía los asuntos comerciales de Omnisec con servicios de inteligencia extranjeros.

La aparente neutralidad

A principios de este mes, una investigación de nueve meses realizada por el Comité de Auditoría Parlamentaria suizo (GPDel) descubrió que el servicio de inteligencia suizo sabía que la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. etaba detrás de Crypto AG desde 1993.

El informe dice que posteriormente, la inteligencia suiza colaboró ​​con ellos para recopilar información de fuentes extranjeras.

Más de 120 países compraron dispositivos de cifrado de la empresa, que operaba bajo la apariencia de neutralidad suiza. En realidad, la firma pertenecía a la CIA y al servicio de inteligencia de Alemania, que tenían acceso a lo que encriptaba Crypto AG.

