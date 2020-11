Italia augura para enero una "campaña de vacunación sin precedente"

Il Ministro @robersperanza ha firmato l'ordinanza, in vigore da oggi, che rinnova fino al 3 dicembre le misure disposte lo scorso 4 novembre:



uD83DuDD34 Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta restano in "Area Rossa".



uD83DuDFE0 Puglia e Sicilia restano in "Area Arancione".