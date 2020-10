Pablo Grinspun: "Se han abierto otras posibilidades" con el bloque

Pablo Grinspun, embajador argentina ante la Unión Europea (UE), manifestó que "a partir de la pandemia los valores compartidos han abierto otras posibilidades de cooperación" entre el bloque y Argentina y aseguró que existe "una agenda muy amplia con la UE, que abarca prácticamente la totalidad de las políticas públicas".

En una entrevista con Telam, Grinspun, comentó que el trabajo diario de la UE se vio afectado pero fue rápida y contudente ante la situación.

“A mitad de marzo, las instituciones europeas suspendieron las reuniones presenciales primero, y la semana siguiente se había ya dispuesto el trabajo remoto en todas las dependencias de las áreas de la administración de la UE (Comisión Europea, Consejo Europeo y Parlamento Europeo). Desde entonces, no han vuelto a la normalidad. El Parlamento Europeo permanece cerrado para todo aquel que no trabaje allí, mientras que la Comisión trabaja en forma presencial y rotatoria, entre el 20 y el 30% del staff”.

Respecto a su misión frente a la entidad, comentó que “abarca prácticamente la totalidad de las políticas públicas. Compartimos valores universales como la democracia, la defensa de los derechos humanos, incluyendo las políticas en materia de género y diversidad, la defensa del multilateralismo y el estado de derecho. Es uno de nuestros principales socios comerciales y principal inversor. Con Europa nos unen lazos históricos, económicos, culturales y familiares. Me han pedido que profundice la relación, basándonos en estos lazos y valores comunes”.

Si bien el comercio con la UE se vio afectado por la pandemia, “según cifras de fuente europea, en el primer semestre de 2020 comparado con igual período de 2019, nuestras exportaciones a la UE no sólo no cayeron sino que aumentaron un 3%, superando los 3.200 millones de euros. Una explicación es que el período considerado toma sólo los primeros meses de pandemia y que además los alimentos y productos agropecuarios en general son de los pocos que se salvaron de una caída estrepitosa en el comercio internacional. Del lado de las importaciones argentinas de productos europeos, en el mismo período, hubo en cambio una caída de más del 25% acompañando la tendencia de las importaciones argentinas desde todo el mundo, lo que nos da, para el primer semestre de este año, una balanza favorable para nuestro país en más de 500 millones de euros”.



“A partir de la pandemia los valores compartidos han abierto otras posibilidades de cooperación entre ambos espacios. Y ello no se circunscribe a la cuestión sanitaria. La pandemia genera desafíos en todos los ámbitos de la acción pública, profundizando desigualdades tanto al interior de los Estados como a nivel internacional. La forma en que se piensa y se busca dar respuesta a estas problemáticas sociales, educativas, de acceso a la tecnología, de protección de los derechos humanos, entre otras, son también puntos de encuentro” comentó Grinspun.





Respecto a la cooperación científica y tecnológica, aseguró que “va mucho más allá del COVID-19. Tenemos un Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica vigente desde 1999, en cuyo marco, la Comisión Mixta de dicho Acuerdo se reúne periódicamente para implementar una agenda de trabajo. Tal es la importancia de la cooperación científica bilateral que en el Ministerio de Ciencia y Tecnología funciona una mesa de enlace con la Unión Europea, para tratar esta extensa agenda”.



La salida del Reino Unido de la UE, según el embajador, “permitirá a la Unión Europea escuchar mejor nuestro reclamo, y, eventualmente, apoyar los esfuerzos tendientes a una resolución pacífica definitiva.En este sentido la directriz no difiere: seguimos reivindicando nuestra soberanía, presentando nuestros argumentos históricos, políticos, de derecho, geográficos y humanos en cada oportunidad y apelando a una solución pacífica y de consenso”.



Respecto al acuerdo con los bonistas, aseguró que “los comentarios que he recibido de distintos funcionarios europeos destacan y celebran el acuerdo alcanzado con los bonistas. Cabe recordar que los países europeos han apoyado la renegociación desde un inicio, y ese fue el mensaje que se llevó el presidente Alberto Fernández cuando, antes del comienzo de la pandemia, visitó a los líderes de Alemania, Francia, Italia, España y Portugal”.

