Racistas e ignorantes 'análisis' de dos periodistas españoles sobre Bolivia

Con comentarios xenófobos, racistas y discriminatorios, los españoles Alejandro Entrambasaguas y Hugo Pereira realizaron un supuesto 'análisis' del perfil de los votantes en Bolivia, luego de los comicios presidenciales y legislativos que dan como ganador para la primera magistratura del país —aunque aún falta por conocer los resultados oficiales— a Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del exmandatario Evo Morales.

"En Bolivia hay una gran masa de la población que es ignorante, que no está al tanto de las noticias de política, de economía, etc.", se escucha decir a Pereira, justo antes de preguntarle a Entrambasaguas: "¿Crees que gran parte de este resultado se explica por este factor?".

De inmediato, Entrambasaguas, periodista de OK Diario, aseveró: "Yo creo que sí, de eso no me cabe absolutamente ninguna duda, porque el votante medio del Movimiento al Socialismo es un votante con un nivel intelectual nulo, prácticamente inexistente, ya no te digo cultural, no, no tienen prácticamente nivel".

Periodista español: "Los votantes del MAS son analfabetos literales"



El periodista, de extrema derecha al igual que su entrevistador, incluso hizo una 'comparación' entre los votantes del partido español Podemos, al que ataca constantemente, con los del MAS en el país sudamericano.

"El votante medio del partido de Evo Morales no tiene nada que ver con el votante medio que tiene aquí Podemos. Aquí, quieras que no, todo el mundo sabe lo que es un teléfono móvil, sabe lo que es internet, pero la mayoría de gente que ha votado a Evo Morales es gente que vive en el campo, gente que no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet y mentalmente no tiene absolutamente idea de prácticamente nada", sostuvo.

Pero los insultos no acabaron allí. Entrambasaguas dijo que los ciudadanos bolivianos que respaldaron electoralmente al MAS eran "analfabetos literales" y hasta les criticó que no supieran "hablar el español", sino sus idiomas maternos, como el aimara o el quechua, ambos reconocidos como oficiales en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Para el español, el carácter multiétnico y pluricultural de la población boliviana, de mayoría indígena, es sinónimo de que sus habitantes "no tienen idea de lo que es la civilización".

"¡Esto es inadmisible! Racismo, discriminación, ignorancia y colonialismo", dijo el exembajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti.

Ante estas declaraciones, que calificó de "imperdonables", el exdiplomático se preguntó: "¿A este tipo de personas llaman periodistas en España?".

"Estado de Alarma"

El bochornoso 'análisis' fue realizado en el canal de Youtube "Estado de alarma", un espacio creado por el periodista Javier Negre, sentenciado el año pasado junto al diario El Mundo, por inventarse una entrevista que fue publicada en ese medio bajo el título "Habla la primera mujer a la que torturó el asesino de Cuenca".

Tras la condena, por la que el periodista y el medio fueron sentenciados a pagar 30.000 euros a la mujer, el rotativo aclaró: "Jamás fue concedida una entrevista por la que fuera la anterior relación sentimental de D. Sergio Morate García, conocido como 'El asesino de Cuenca', ni esta fue nunca víctima de tortura y tampoco conoció, ni pudo prevenir, a las chicas asesinadas".

Entrambasaguas, por su parte, tiene abierto un proceso en Madrid por presuntamente acosar a los hijos del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.