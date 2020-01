Maduro invitó a Argentina a acompañar un acuerdo para las elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó hoy a la Argentina y a otros países y organismos internacionales a que “acompañen” un acuerdo de “amplias garantías” para las elecciones parlamentarias que deben realizarse este año.



“Yo quiero que lleguemos a un acuerdo de consenso”, dijo el mandatario en el balcón del palacio presidencial de Miraflores, en un acto con motivo del 62do. aniversario de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez.



“Yo invito al gobierno de México, al gobierno de la Argentina, al gobierno de Panamá, e invito a la Unión Europea y al Grupo (Internacional) de Contacto a que acompañen a Venezuela en la negociación para un acuerdo electoral de amplias garantías”, indicó.



Maduro agregó que también invitaba al secretario general de la ONU, a quien mencionó como su “amigo” António Guterres, según se observa en el video de la transmisión por la televisora estatal VTV.



“Se los estoy diciendo con tiempo, Venezuela quiere que la Secretaría General de la ONU nombre una comisión de acompañantes electorales para que sean testigos el día que el pueblo de Venezuela recupere su Asamblea Nacional (AN, parlamento) en las próximas elecciones constitucionales”, agregó.



De acuerdo con la Constitución, la composición del parlamento unicameral se renueva íntegramente cada cinco años y corresponde efectuar a fines de 2020 las elecciones para designar a los diputados que asumirán el 5 de enero de 2021.



En los últimos comicios, celebrados en diciembre de 2015, la oposición ganó dos tercios de la AN, con lo que se quedó incluso con las dos mayorías calificadas requeridas para la sanción de determinadas leyes.



Eso desató un conflicto de poderes, pues el chavismo -que por primera vez perdió el control de alguno de los cinco poderes públicos del país- neutralizó la actuación de la AN a través de fallos judiciales y de la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que solo integran dirigentes afines y que se autoproclamó plenipotenciaria.



Ese conflicto se agravó hace un año, cuando la oposición desconoció el mandato iniciado entonces por Maduro, por considerar que surgió de elecciones irregulares, y la AN designó a su presidente, Juan Guaidó, como mandatario interino de la república.



Y se potenció este mes, cuando la oposición denunció que el chavismo sobornó a algunos diputados e intentó sin éxito sobornar a otros para evitar la reelección de Guaidó, y un grupo de legisladores oficialistas y aliados eligió sin quórum al diputado Luis Parra como presidente de la AN, mientras la mayoría opositora ratificó a Guaidó.