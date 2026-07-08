Mi Argentina: cómo ver el recibo de sueldo desde el celular

El recibo de sueldo dejó de ser, para muchos trabajadores, un papel difícil de encontrar o un archivo que depende del envío de la empresa. Desde ahora, la aplicación Mi Argentina permite consultar la liquidación digital de haberes desde el celular, con información sobre salarios, descuentos y aportes declarados por el empleador.

La nueva herramienta fue incorporada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y se desarrolló junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La función está disponible en dispositivos Android y iPhone, y aparece dentro de la sección Trabajo/Mis Empleos de la app oficial.

Desde esa sección, las personas usuarias pueden ingresar a cada una de sus relaciones laborales registradas y revisar el detalle de la liquidación correspondiente. El sistema muestra el salario bruto, el monto neto, los descuentos aplicados y las contribuciones patronales declaradas por el empleador.

El objetivo de la nueva función es concentrar en un mismo espacio digital información laboral que antes podía resultar más dispersa. Para los trabajadores, esto permite controlar de manera más simple cuánto figura declarado, qué conceptos se descuentan y qué aportes fueron informados por la parte empleadora.

La herramienta no está habilitada para todos los usuarios de Mi Argentina . Según la información oficial, solo pueden verla quienes estén alcanzados por el régimen de Liquidación Digital. Esto incluye a trabajadores en relación de dependencia del sector privado cuyos empleadores presenten la declaración jurada F931 mediante el servicio Libro de Sueldos Digital.

En cambio, no podrán utilizar esta función quienes trabajen en el sector público, quienes estén dentro del régimen de casas particulares o quienes dependan de empleadores privados que todavía no se hayan incorporado al sistema. En esos casos, la liquidación no aparecerá disponible dentro de la aplicación.

Paso a paso para revisar el recibo de sueldo

Para consultar la información, primero hay que descargar o actualizar la aplicación Mi Argentina e ingresar con el usuario correspondiente. Una vez dentro del perfil, se debe buscar la sección Trabajo/Mis Empleos. Allí aparecerán las relaciones laborales disponibles y, si corresponde, la opción para revisar la liquidación digital de haberes.

Después, el usuario debe seleccionar el empleo que quiere consultar. La pantalla mostrará el detalle de la liquidación, con los conceptos principales del sueldo y los datos declarados por el empleador. Si una persona tiene más de una relación laboral registrada, podrá elegir cuál revisar en cada caso.

La incorporación de esta función se suma a otros servicios digitales que ya ofrece Mi Argentina, como el acceso a credenciales, constancias y documentación oficial. En este caso, el cambio apunta a una consulta sensible para millones de trabajadores: saber qué información salarial fue declarada y poder revisarla desde el teléfono, sin depender de trámites presenciales ni de documentación en papel.