Vicente Fernández vive: la lista de artistas que estarán en este disco póstumo

Este álbum póstumo es un puente entre el cielo y la tierra. Vicente Fernández descansa en paz mientras su arte sigue...

El Rey regresa. Vicente Fernández vuelve con un disco póstumo que sacude el alma este febrero de 2026. Al cumplir 85 años de historia, su voz brilla junto a grandes estrellas actuales. Es un tesoro sonoro compuesto por 25 canciones inéditas en formato banda. México entero espera con ansias este material de colección muy esperado.

Vicente Fernández y los artistas que estarán en este disco póstumo El Potrillo encabeza la lista de invitados en esta fiesta musical. Alejandro une su talento al de su padre en un abrazo eterno. Los fanáticos cuentan los días para escuchar esta mezcla de voces grandes. Es un regalo que la familia preparó con mucho cuidado y respeto.

Christian Nodal y Ángela Aguilar aportan el toque joven al disco nuevo. Ambos artistas representan el presente de la música regional en el país. Sus duetos con el Charro de Huentitán prometen lágrimas y mucha emoción pura. La fuerza de las trompetas acompaña cada estrofa cargada de sentimiento herido.

Yuri suma su potencia vocal a una melodía que eriza la piel. Ana Bárbara también forma parte de este elenco estelar de primer nivel. La variedad de estilos asegura que cada canción tenga un brillo propio. Es un viaje por los ritmos que hicieron grande a este ícono.

El sonido de la banda sinaloense marca el ritmo de este álbum. La banda El Recodo pone el sello de calidad a los arreglos. Incluso el grupo Fuerza Regida trae su estilo moderno a la mesa hoy. Nadie quiso quedar fuera de este homenaje histórico al gran Vicente Fernández.