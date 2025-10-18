Vales Mercomuna México: los requisitos para obtener $1000 pesos en octubre

Se recomienda que la población esté atenta a las redes sociales oficiales para conocer fechas y requisitos.

El Vale Mercomuna es un programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México que busca fortalecer la economía de su comunidad a través de vales físicos canjeables en tiendas como pollerías, carnicerías, verdulerías y otros mercados públicos de la Ciudad de México.

La inscripción de futuros beneficiarios se realiza por medio de la estrategia Casa x Casa, es decir, que los inspectores visitan los domicilios de los solicitantes para que se inscriban y obtengan los vales de la despensa. Es importante destacar que no existen oficinas o páginas web para inscribirse.

Cuáles son los requisitos para estos vales: Ser residente legal de la Ciudad de méxico

Tener entre 19 y 56 años de edad

Presentar identificación oficial (INE)

Contar con comprobante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad

En algunos casos, estar inscripto en algún programa social como apoyo alimentario o bienestar social y formar parte de los padrones actualizados Y al momento de la visita, el solicitante debe contar con los siguientes documentos: INE vigente y con residencia en la CDMX comprobante de domicilio no mayor a tres meses CURP de impresión reciente