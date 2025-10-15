Felicia Mercado sorprende al ser vinculada con un joven 44 años menor: quién es

Más allá del posible romance, lo cierto es que la noticia volvió a poner a Felicia Mercado en la polémica.

Felicia Mercado vuelve a ocupar titulares porque fue vista en compañía de un joven actor, lo que generó rumores de un nuevo romance. La actriz mexicana de 65 años, recordada por sus telenovelas, apareció junto a Brandon Zariñán, un artista de 21 años, en una salida que encendió comentarios.

Felicia Mercado y un joven actor La escena ocurrió en un restaurante de la Ciudad de México, donde ambos fueron fotografiados compartiendo una comida en un ambiente cercano. Las imágenes muestran a Felicia y Brandon caminando juntos, lo que bastó para que el tema se viralizara. En cuestión de horas, las redes sociales comenzaron a debatir sobre la supuesta relación.

felicia_mercado_2 El joven no rehuyó a la atención mediática y ofreció declaraciones en las que no descartó un romance. Aseguró que aunque no hay formalidad en la relación, sí han compartido momentos románticos. Incluso afirmó que ya se dieron besos y que le gustaría que Felicia aceptara ser su novia.

Las palabras de Brandon llamaron la atención porque expresó que la diferencia de edad no le resulta un problema. Con naturalidad dijo que desde niño sentía admiración por mujeres mayores, y recordó que incluso en la primaria se había enamorado de su maestra de inglés. Para él, la edad es solo un número y no un obstáculo.