Tres ejercicios para tonificar los muslos en casa

Una rutina sencilla con ejercicios que ayudan a tonificar los muslos sin gimnasio ni equipamiento, ideal para sumar a cualquier día de la semana.

Los ejercicios de fuerza son clave para tonificar los muslos sin salir de casa. Foto: Archivo

Tonificar los muslos no requiere un gimnasio ni equipamiento especial. Con un par de ejercicios bien hechos y un poco de constancia, podés lograr piernas más firmes y definidas sin salir de tu casa. Esta mini rutina es ideal si querés ver resultados pero no tenés ganas de complicarte con entrenamientos eternos.

Tres ejercicios infalibles sin ir al gimnasio Sentadillas clásicas Las sentadillas son un básico que nunca falla: trabajan todo el tren inferior y se pueden hacer en cualquier lado. Solo hay que mantener la espalda recta, separar un poco las piernas y bajar de forma controlada. Entre quince y veinte repeticiones alcanzan para sentir cómo se activa toda la zona.

Las sentadillas son el mejor ejercicio de fuerza para las piernas (Shutterstock). Foto: Archivo Con práctica constante, estas rutinas mejoran fuerza, postura y estabilidad. Foto: Archivo Zancadas alternadas Las zancadas apuntan directo a los cuádriceps y a la parte interna de las piernas. Es tan simple como dar un paso largo hacia adelante y flexionar las rodillas hasta formar un ángulo de noventa grados. Con diez repeticiones por pierna ya vas a notar cómo trabaja el músculo.

Puente de glúteos Aunque suele asociarse a los glúteos, este ejercicio también fortalece muy bien los isquiotibiales y la parte posterior de los muslos. Acostada boca arriba, flexionás las rodillas, elevás la cadera y sostenés unos segundos. Repetí entre quince y veinte veces para un buen estímulo.