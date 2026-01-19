Revolución en ChatGPT: OpenAI integrará anuncios personalizados

La compañía comenzará a mostrar publicidad en los planes gratuitos y en la suscripción económica de ChatGPT para monetizar las interacciones de sus usuarios.

OpenAI ha decidido dar un giro histórico en su plataforma al confirmar que ChatGPT comenzará a mostrar anuncios comerciales. Esta medida afectará inicialmente a los usuarios del plan gratuito y a quienes utilicen la reciente suscripción ChatGPT Go. La empresa busca una experiencia más dinámica donde los anuncios aparezcan al final de las respuestas.

La intención es que la interfaz permita a las personas no solo ver un producto, sino también interactuar y hacer preguntas directas al chatbot sobre el servicio patrocinado, siempre que sea relevante para la conversación mantenida.

celular usuario ChatGPT incuirá publicidad Privacidad y control del usuario en ChatGPT Ante las posibles dudas sobre la seguridad de la información, OpenAI ha sido enfática: los anunciantes no tendrán acceso a las conversaciones privadas ni se les venderán los datos personales. Los anuncios en ChatGPT estarán claramente identificados como publicidad y los usuarios mantendrán el control total sobre su experiencia, pudiendo desactivar la personalización de los anuncios o borrar los datos utilizados para su segmentación en cualquier momento. Además, la empresa ha asegurado que el sistema evitará mostrar publicidad sobre temas sensibles como la salud o la política, protegiendo especialmente las cuentas de menores de edad.