Qué depara el Año Nuevo Chino 2026: cuándo comienza y qué animal nos enseñará durante este año

Una guía rápida sobre todo lo que sucederá y qué significa este cambio de signo en el calendario.

El Año Nuevo Chino es un evento que dura semanas y da la bienvenida a un nuevo tiempo. Esta celebración es conocida como Fiesta de la Primavera que comenzará el 17 de febrero de 2026 y finaliza en marzo, luego de 14 celebraciones que incluyen platillos, reuniones, fiestas, ofrendas, oraciones y más.

Uno de los motivos de celebración es el cambio de animal sagrado que rige a las personas. Durante el 2025, la Serpiente de Madera fue la guía de todos, sin embargo su tiempo terminó y deberá esperar 12 años para volver. Su despedida deja lugar al Caballo de Fuego, que iniciará como nuevo regente el 17 de febrero.

Año nuevo chino .jpg El Año Nevo Chino se caracteriza por sus fiestas. Archivo. ¿Cuáles son las características de este Año Nuevo Chino? El caballo ocupa el séptimo lugar en la rueda del zodiaco china y ese lugar simboliza libertad, movimiento y energía. Es un signo conocido que odia las ataduras y prefiere trotar libre afirmando su independencia. También tiene un fuerte amor por la aventura y experiencias nuevas que le dan un gran conocimiento de la vida y se convierten en grandes sabios.

Como mencionamos, el Caballo será influido por el elemento fuego que brindará determinación, entusiasmo y energía vibrante. El fuego quemará todas las limitaciones que impidieron un desarrollo integral e invita a que todos sus seguidores amplifiquen su capacidad de liderazgo. Hará que todos busquen las metas más ambiciosas de su vida.