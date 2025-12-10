Por qué hervir cáscaras de mandarina con canela, qué atrae y cuáles son sus sorprendentes usos domésticos

Una alternativa casera con ingredientes que seguro tienes en casa para perfumar de una manera única.

Los perfumes caseros son cada vez más elegidos por quienes buscan perfumar su casa con olores únicos, sin gastar mucho dinero y sin químicos. Las opciones para aromatizar el ambiente son casi infinitas, pero aquí te contamos por qué deberías combinar cáscaras de mandarina con canela.

Se cree que la combinación de estos dos alimentos atraen dinero y buena suerte. La energía de la naranja (positividad y abundancia) con la canela (movimiento y expansión económica) se pueden juntar en amuletos, infusiones, sahumerios que activan el flujo de riqueza y energía positiva dentro del hogar.

te de mandarina.png La mandarina cuenta con un aroma intenso, perfecto para perfumar. Archivo. Quienes han comido mandarina alguna vez, habrán notado que su olor es intenso y aporta frescura y dulzura. Captura la atención desde el inicio y puede perdurar, por lo que es una esencia ideal para el verano y para equilibrar el estado de ánimo gracias a su aroma calmante. Los perfumistas destacan su versatilidad ya que hay diferentes variedades con aromas distintos.

¿Cómo preparar el perfume casero? Para hacer el perfume natural necesitas 1 litro de agua, cáscaras de mandarina (la cantidad depende del aroma deseado) y 2 ramas de canela. Luego tienes que incorporar todos los ingredientes en una olla y hervir a fuego bajo durante 15 minutos, sin tapa y con las puertas del hogar abiertas para que el perfume se disperse.