Paso a paso para preparar un repelente para mosquitos con ingredientes naturales

Los mosquitos no solo son molestos porque generan picaduras al chupar la sangre sino que además transmiten enfermedades como el dengue, zika y chinkungunya. Es por eso que se puede preparar un repelente natural para combatir estos insectos que molestan.

Repelente para mosquitos Es importante buscar la forma de protegerse frente a los mosquitos, especialmente en las épocas de más calor. Si bien hay repelentes comerciales, estos productos tienen muchos químicos, por eso muchos buscan alternativas naturales.

Un repelente casero que tiene buenos resultados se puede preparar con una de las plantas aromáticas por excelencia: la lavanda. Para eso se coloca un poco de aceite de lavanda en la crema de uso diario y se recomienda aplicar dos veces al día. También se aconseja hervir media taza de agua con una cucharada de lavanda, dejar enfriar y colar. Luego hay que colocarla en un atomizador, añadir media taza de alcohol y será un gran repelente.

Otra alternativa es la citronela, una planta que es ideal para combatir los mosquitos. Se añaden 20 gotas en 100 ml de una crema humectante. Mezclar y aplicar durante la mañana y la noche. Tener una planta cerca de citronela también ayudará a ahuyentar estos insectos.

Por último, la menta es uno de los repelentes naturales más refrescantes. Se pone a hervir media taza de agua con una cucharada de hojas de esta planta aromática. Colar y colocar en un atomizador.