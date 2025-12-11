Para qué sirven las rejas curvas en las ventanas y por qué cada vez se recomiendan más

Las rejas curvas son tendencia en seguridad hogareña por su resistencia, estética y practicidad. Qué ventajas ofrecen y por qué las recomiendan.

Las rejas curvas, también conocidas como rejas “panza” o tipo barriga, se volvieron un recurso muy elegido en distintas ciudades, sobre todo, se puede ver en viviendas antiguas o remodeladas. Aunque a simple vista parecen un detalle estético, su diseño tiene una razón funcional muy clara y aporta ventajas que las rejas rectas no siempre garantizan.

Más seguridad sin encerrar visualmente La primera razón por la que se recomiendan es la seguridad. La curvatura crea una mayor distancia entre la ventana y la reja, lo que dificulta que alguien pueda forzar el vidrio o manipular los herrajes desde afuera. Esa separación, que puede ir de diez a treinta centímetros según el modelo, genera un “colchón” protector que hace más compleja cualquier maniobra de intrusión.

A diferencia de las rejas planas, las curvas permiten reforzar el área más vulnerable de la vivienda sin bloquear por completo la ventilación ni la entrada de luz. Es una forma de mantener seguridad sin sacrificar comodidad interior.

shutterstock_2689263755 La forma curva dificulta que un intruso pueda hacer palanca para abrir o deformar la estructura. Foto: Shutterstock Espacio útil y ventilación entre rejas y ventana Otro motivo de su popularidad es que ofrecen un pequeño espacio exterior que se puede aprovechar para decorar. Muchas personas colocan macetas pequeñas, luces o plantas trepadoras, algo que en las rejas planas no es posible. Esa mini repisa ayuda, además, a separar el flujo de aire y mejorar la ventilación, especialmente en ventanas bajas o en departamentos que dan a la calle.

Resistentes y duraderas Las rejas curvas suelen estar fabricadas en hierro forjado o acero, materiales que resisten golpes, oxidación y el paso del tiempo. Esto las convierte en una inversión de largo plazo: no solo protegen, sino que también mantienen su forma y firmeza durante años, incluso con mínima mantención.