Murió el pendrive y el USB: cuál es la alternativa que está revolucionando el modo de guardar tus archivos

Estos dispositivos tienen una capacidad de almacenamiento limitada y su velocidad tampoco es destacable frente a las nuevas alternativas. Te contamos todos los detalles.

Las nuevas alternativas que le ganan terreno al USB y al pendrive.

El USB y pendrive fueron elementos que acompañaron a generaciones guardando documentos y fotos. En aquel entonces, resultaba un dispositivo práctico porque solo debías conectarlo a la computadora y pasar todos tus archivos. Sin embargo, el avance de la tecnología demostró que existen otras alternativas que presentan más ventajas.

Otras opciones que jubilaron al USB y pendrive Una de las alternativas que gana terreno es el disco SSD porque permite manipular más cantidad de información a una velocidad superior. Otros dispositivos son las tarjetas SD y micro SD, destacadas por su tamaño, precio y compatibilidad con cámaras, drones y portátiles. Pero también se resalta el origen de plataformas como Google Drive, Dropbox, iCloud y One Drive.

¿Por qué ya no se usa un USB o pendrive? El auge los USB coincidió con un momento en el que trasladar archivos era una tarea incómoda y cara. Pero su era ha llegado a su fin, en primer lugar porque tiene una capacidad de almacenamiento limitada. La mayoría ofrece entre 64 GB y 512 GB, poco espacio para la cantidad de archivos que se manipulan en la actualidad.

Su velocidad de transferencia también ha quedado rezagada. Copiar un archivo de gran tamaño demora algunos minutos y no es una opción viable si cuentas con varios archivos pesados. Esto puede ser una gran desventaja para profesionales de la imagen, el video y el diseño.

