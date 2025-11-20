Los Juegos del Hambre: la saga vuelve con un trailer brutal

Los Juegos del Hambre, amanecer en la cosecha vuelve con un primer adelanto. Se espera su estreno para 2026.

Lionsgate presentó el primer adelanto de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha , la nueva precuela de la popular saga. El trailer llega un año exacto antes de su lanzamiento global, fijado para el 20 de noviembre de 2026. Este material brinda el primer vistazo a Joseph Zada como la versión juvenil de Haymitch Abernathy.

Los Juegos del Hambre regresan Haymitch Abernathy es uno de los personajes más icónicos y grabados de toda la saga cinematográfica. Su historia de origen siempre ha generado gran interés entre la audiencia. Este nuevo capítulo promete profundizar en el pasado del mentor de Katniss Everdeen, explorando los traumas que forjaron su personalidad.

juegosdelhambre Según la información facilitada por Lionsgate, Amanecer en la Cosecha se basa en la novela con el mismo nombre escrita por Suzanne Collins. La autora expande así el universo literario que comenzó a crear en 2008. Collins demuestra su compromiso con seguir desarrollando la mitología de Panem, el mundo distópico de la franquicia.

Collins regresó al mundo de Panem en 2020 con Balada de pájaros cantores y serpientes . Esa precuela fue adaptada al cine en 2023. Esa historia se centró en los inicios del presidente Snow y fue protagonizada por Rachel Zegler y Tom Blyth, siendo un éxito que pavimentó el camino para esta nueva producción.