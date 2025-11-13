Lo que realmente pasó con Alfredo Olivas tras el rumor de un ataque armado

La historia detrás del rumor que alarmó al público de Alfredo Olivas. El falso atentado que sacudió a los fans.

Alfredo Olivas desmintió los rumores. La noche del miércoles, miles de fanáticos creyeron que el cantante había sido víctima de un ataque armado en Tamaulipas. El tema se volvió viral en cuestión de minutos, pero la noticia resultó falsa. El propio equipo del artista aclaró que él se encuentra bien y que no ha visitado ese estado.

Alfredo Olivas y un falso atentado El comunicado oficial de Star Media Consulting fue directo: “La información que circula en redes sobre un supuesto ataque armado contra Alfredo Olivas es completamente falsa”. Con esas palabras se frenó una ola de especulaciones que había generado alarma entre sus seguidores, recordando el atentado real que el cantante sufrió hace una década.

La confusión surgió por mensajes y publicaciones en redes sociales que aseguraban que el intérprete de "El Paciente" había sido atacado durante un supuesto viaje. Sin embargo, su agencia aclaró que Olivas no se encontraba en Tamaulipas ni en ninguna situación de riesgo. La noticia, aunque falsa, se expandió con rapidez, mostrando cómo una versión sin confirmar puede alterar la calma de miles de personas.