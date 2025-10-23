La historia detrás de la estafa que hizo llorar a Karely Ruiz

Karely Ruiz cumplió su palabra y fue engañada. La influencer mexicana donó su premio tras una pelea benéfica, confiando en la historia de un niño enfermo que conmovió a miles de seguidores. Su buena fe terminó siendo usada en una estafa.

Karely Ruiz fue engañada Después de su victoria en el evento Stream Fighters 4 en Bogotá, Karely Ruiz quiso compartir su recompensa con quienes más lo necesitaban. A través de sus redes, pidió a sus seguidores que eligieran la causa a la que donaría el dinero. La propuesta ganadora parecía conmovedora: una cuenta llamada “Luz y esperanza” solicitaba ayuda urgente para una operación médica.

karely3 Karely Ruiz campeona. Conmovida por la historia, Karely se contactó con la persona detrás del perfil y entregó 55 mil pesos mexicanos. Lo hizo con transparencia y entusiasmo, mostrando el proceso en sus redes para inspirar a otros a sumarse a la solidaridad. Sin embargo, días después, la alegría se transformó en decepción. La cuenta era falsa y el niño no existía. Todo había sido un engaño cuidadosamente armado para aprovechar su confianza.

k La influencer compartió su enojo y tristeza en sus historias, explicando que no le dolía el dinero, sino el hecho de haber sido víctima de la malicia de alguien. Su mensaje fue claro: ayudar sigue siendo importante, pero también lo es verificar las causas antes de entregar cualquier apoyo. La desilusión se mezcló con un sentimiento de impotencia ante la facilidad con que se manipula la buena voluntad en internet.