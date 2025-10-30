Jungkook de BTS causa furor junto a Calvin Klein: nadie logra dejar de mirar

Lo que hizo Jungkook de BTS en su nueva campaña con Calvin Klein sorprendió a todos. La campaña recibió millones de vistas.

Jungkook, de BTS, conquista una vez más el mundo de la moda. Calvin Klein lo eligió para protagonizar su nueva campaña de denim, una explosión de energía, elegancia y nostalgia noventera. El resultado es un estilo urbano con la sensualidad clásica de la marca.

La marca apostó de nuevo a este chico de BTS La sesión fue dirigida por el equipo creativo de Mert Alas, quien logró capturar la esencia de Jungkook entre luces, movimiento y actitud. Las imágenes muestran al artista con prendas que rinden homenaje a los años noventa, pero con un toque moderno que resalta su magnetismo natural. Cada foto parece congelar un instante de confianza y libertad.

calvin2 La colección apuesta por el doble denim, un símbolo de rebeldía y autenticidad que vuelve con fuerza. Entre las piezas más destacadas se encuentran los jeans Darted Carpenter, de corte robusto, y el modelo Barrel, con una silueta relajada que transmite frescura. La chaqueta 90s Trucker completa el conjunto con un aire clásico que se adapta a cualquier escenario.

Embed - Clavin Klein El video promocional se desarrolla en las calles de Nueva York, donde Jungkook se mueve entre autos y luces al ritmo de Block Rockin’ Beats de The Chemical Brothers. La elección musical aporta una energía eléctrica que encaja con su presencia escénica. Cada paso, cada mirada, refuerza la conexión entre el artista y el universo Calvin Klein.