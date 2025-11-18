Hígado graso: los alimentos que alivian los síntomas de inflamación y del cansancio persistente

Para combatir el hígado graso se puede optar por hábitos alimenticios saludables que ayudarán con esta enfermedad.

Lo que hay que hacer para combatir el hígado graso. Foto: Shutterstock

El hígado graso es una de las enfermedades hepáticas con más prevalencia a nivel mundial impactando en aproximadamente el 25% de la población. Los síntomas se asocian con el cansancio persistente, molestias abdominales e inflamación. Es por eso que hay que prevenir.

Hígado graso: qué es La enfermedad surge cuando se acumula la grasa en más del 5% de las células hepáticas. El hígado graso aumenta el riesgo de problemas graves como esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), la fibrosis y, finalmente, la cirrosis o el cáncer de hígado.

Gemini_Generated_Image_yabm3lyabm3lyabm El hígado graso trae complicaciones. Fuente: IA Gemini. La obesidad y la diabetes tipo 2 colaboran al desarrollo de esta enfermedad. Los hábitos dietéticos con alto consumo de carbohidratos refinados y el desequilibrio de la flora intestinal contribuyen al desarrollo de la enfermedad.

Para combatir este problema es importante transformar el estilo de vida para poder revertir el daño. La pérdida de peso es importante para que haya mejoras significativas en el hígado. Para eso se recomienda eliminar azúcares y carbohidratos refinados. También hay que limitar las grasas saturadas y los alimentos ultraprocesados.

En este caso se recomienda aumentar el consumo de vegetales, frutas y cereales integrales. Se puede optar por proteínas magras como legumbres, pollo y pescado. Además hay que consumir grasas saludables como el aceite de oliva y ácidos omega 3.