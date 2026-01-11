Hervir cáscaras de naranja y clavel de olor: el perfume casero que dura por horas y es muy económico
La fórmula secreta para que tu hogar huela a limpio todo el día con ingredientes naturales y sin gastar de más.
Un truco para crear un perfume natural para el hogar consiste en hervir ingredientes naturales que tienes en la cocina. Las cáscaras de naranja –que solemos desechar sin conocer su potencial– se convertirán en las próximas protagonistas porque liberan una fragancia natural y cítrica que es perfecta transformar cada ambiente.
Esta combinación de elementos es clave porque libera aceites cítricos que neutralizan olores y mejoran el estado de ánimo. El vapor de esta mezcla agrega humedad al aire, lo que puede ayudar a humidificar las fosas nasales en altas temperaturas o emitir calor durante el invierno. Esta es una alternativa no tóxica a las velas o sprays artificiales.
¿Cómo hacer este perfume?
Pela 2 o 3 naranjas y luego combínalas con 5 o 6 claveles de olor. Añadí 3 o 4 aguas de agua tibia. Poné al fuego los ingredientes en una olla. Cuando hierva, bajá la intensidad del fuego por 20 o 30 minutos. Revisa el nivel de agua y agrega más si se evapora para evitar que los ingredientes se quemen.
Tomará cerca de 15 o 20 minutos llenar un ambiente con aroma y podrás sentirlo durante 2 y 8 horas, dependiendo de la frescura de los ingredientes y el tiempo que la mezcla permanezca en el fuego. Ten cuenta que esa misma mezcla puedes reutilizarla 2 o 4 veces ya que no pierde el aroma tan fácilmente.
Para que el olor dure por más tiempo
- Añade agua regularmente a la cacerola para que nada se queme y arruine tu perfume
- Usa otras especias como canela o vainillas para agregar otras esencias de base y crear un aroma más intenso
- Añade algunas gotas de esencia de naranja o canela a la mezcla.