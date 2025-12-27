El perfume inteso y natural de mandarina, naranja y canela: hazlo en casa en menos de 15 minutos

Una forma de aromatizar el hogar sin químicos dañinos y con poco presupuesto. Recibirás halagos por el perfume de tu casa.

Perfumar una casa puede ser todo un desafío. El mercado está repleto de opciones con aromas espectaculares, pero no duran tanto en el ambiente como prometen, por lo que tienes que estar rociando el perfume una y otra vez durante todo el día. Sin embargo hemos encontrado una receta casera con 3 ingredientes que te va a fascinar y garantiza una atmósfera refrescante.

La fórmula tiene aroma cítrico y dulce, perfecto para los días de verano. Las frutas como la mandarina y la naranja son las protagonistas de esta preparación casera e intensa. Y combinadas con la canela, se potencia su olor llegando a cada rincón del hogar sin tener que renovar diariamente.

canela-y-naranja-orange-cinamon El perfume casero que está listo en pocos minutos. Archivo. ¿Cómo hacer este perfume? Para hacer esta mezcla perfumada solo necesitas 3 ingredientes: 1 litro de agua, cáscaras de mandarina y naranja (la cantidad depende de la intensidad del aroma deseado) y 2 ramas de canela. Como podrás notar son ingredientes que se pueden conseguir fácil y no necesitas gastar una suma extravagante de dinero.

El paso a paso es sencillo. Primero tienes que incorporar todos los ingredientes en una olla y hervir a fuego bajo durante 15 minutos, sin tapa y manteniendo las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma se disperse por todo el hogar. Una vez que la mezcla se haya enfriado, se puede colar y colocar en un pulverizador. Para un aroma más intenso se recomienda poner unas gotas de aceite esencial.