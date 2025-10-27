Estados Unidos elimina libros de Gabriel García Márquez y de otros autores

La nueva ola de censura en Estados Unidos que afecta a Gabriel García Márquez y otros autores. De qué se trata la medida.

Estados Unidos censura la voz de Gabriel García Márquez y elimina dos libros del autor colombiano de las escuelas. La medida alcanzó a “Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera”. Esta decisión generó rechazo internacional y encendió una discusión sobre la libertad de expresión en el país.

Estados Unidos iza la bandera de la censura Según el informe de PEN America, organización dedicada a la defensa del arte y la palabra escrita, entre julio de 2024 y junio de 2025 se registraron 6.780 casos de censura escolar. Los estados más afectados fueron Florida, Texas y Tennessee. En el condado de Clay, Florida, los estudiantes perdieron el acceso a los textos del Nobel colombiano. La medida se extendió también a otros clásicos de la literatura mundial.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp3kee6g631o Estados Unidos censura dos libros de García Márquez. Ulf Andersen/Getty Images El informe, titulado “La normalización de la prohibición de libros”, alerta sobre una expansión sin precedentes de la censura literaria. En total, más de 4.000 obras fueron vetadas en 87 distritos escolares. Las autoridades educativas justificaron la decisión con argumentos ideológicos, lo que ha sido interpretado como un intento de controlar los contenidos culturales dentro de las aulas.

Más autores Además de García Márquez, autores como Isabel Allende, Stephen King y Ray Bradbury fueron afectados. En Tennessee, incluso “Fahrenheit 451”, una novela que precisamente critica la quema de libros, fue retirada de los programas escolares. También desapareció una versión ilustrada del “Diario de Ana Frank”, lo que generó indignación entre docentes y lectores.