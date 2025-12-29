El secreto del perfume casero: por qué hervir limón, canela y jengibre transformará tu casa

La forma natural y económica de perfumar el hogar en pocos minutos y que dura varias horas.

Perfumar el hogar de forma natural es una tarea sencilla y económica. Si bien existe una gran variedad de perfumes en el mercado, todos contienen químicos y sus envases contaminan el medioambiente. Por eso te recomendamos una receta con pocos ingredientes y que promete llenar tus habitaciones con un aroma fresco y relajante.

El secreto de esta receta es su vapor que libera aromas cítricos y especiados cubriendo los malos olores de la cocina o ambientes con poca ventilación. Sus componentes tienen un olor que se impregna en cortinas, sillones, alfombras, camas, prendas de ropa y otros elementos del hogar.

limon usado El aroma del limón impreganará todo tu hogar. Archivo. ¿Cómo hacer un perfume? Para un perfume intenso y duradero necesitas: 3 o 4 tazas de agua, cáscara de 1 limón, 1 rama de canela y 3 o 4 rodajas de jengibre. Los resultados de la fragancia dependen de la calidad de los ingredientes, por eso se recomienda escoger todo fresco y no comprar canela o jengibre procesados.

El paso a paso es sencillo y cualquiera puede hacerlo. Coloca las tazas de agua en una cacerola y agrega los ingredientes. Espera a que hierva y luego baja el fuego al mínimo, reponiendo agua si baja de nivel. Es importante no dejar sin supervisión y apagar si el agua sale de la olla.