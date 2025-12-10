El motivo por el que todo el mundo recomienda hervir cáscaras de mandarina y canela

Es posible preparar un aromatizante casero y natural usando canela y cáscaras de cítricos. Un truco sencillo y económico.

Tener un aromatizante en el hogar puede ser algo de lo más sencillo y económico si se realiza con ingredientes naturales que muchos tienen. Después de una buena limpieza se puede perfumar con fragancias que terminarán inundando cada rincón del hogar.

Aromatizante natural Lo cierto es que si bien hay muchas opciones comerciales, existen algunas naturales y caseras libre de químicos, que además es muy sencillo prepararlas. Las cáscaras de cítricos como mandarina o naranja fusionadas con canela pueden perfumar cualquier espacio de manera profunda.

Paso a paso Con este método se aprovecha el proceso de ebullición para preparar aceites esenciales logrando crear un difusor con aromas naturales y muy potentes.

Para esto se necesitará un litro de agua, cáscaras de mandarina y dos ramas de canela. Colocar todos los ingredientes en una olla y hervir lentamente durante quince minutos aproximadamente. La olla no debe estar tapada y hay que dejar las puertas de las habitaciones abiertas.

Una vez que se enfrió la preparación hay que colarla y colocarla en un atomizador. Este líquido funcionará como un aromatizante natural cada vez que lo necesiten. Se puede complementar con unas gotas de aceite esencial para darle un toque extra.