El eclipse solar ya tiene fecha: dónde verlo y cuánto va a durar

El eclipse solar total será el más largo de este siglo y dará seis minutos de oscuridad, según la NASA.

El mundo presenciará un gran fenómeno en 2027. Según datos de la NASA Goddard Space Flight Center y del portal especializado Time and Date, el eclipse tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos. Pero solo se podrá ver en África y Medio Oriente.

¿Qué dijo la NASA? En 2027 habrá un eclipse total del Sol. La Luna se interpondrá completamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una zona conocida como “banda de la totalidad”. Ese lugar se sumirá en la oscuridad absoluta durante varios minutos, dejando lugar a una corona solar.

eclipse lunar El eclipse será en 2027. Canva Según los cálculos de la NASA, el eclipse será el más prolongado sobre tierra firme del siglo. A pesar de que el eclipse de 2009 tuvo una duración de 6 minutos y 38 segundos, su fase total más extensa ocurrió sobre el océano Pacífico, lejos de observatorios y centros urbanos.

Sin embargo, el eclipse de 2027 ofrece una visibilidad en zonas habitadas y de fácil acceso. Cabe destacar que la mayor duración se registrará cerca de Luxor, Egipto, donde el sol quedará completamente cubierto, así lo señalaron desde NASA Eclipse Catalog.