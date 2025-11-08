Descuento de 50% en impuesto predial: el sencillo paso a paso para pagar menos en México

Los adultos que estén afiliados al INAPAM podrán acceder a un gran descuento en su impuesto. El porcentaje dependerá de la zona en que residan.

Esto es lo que tienes que saber sobre el impuesto.

El impuesto predial es una aportación económica obligatoria que los propietarios de una vivienda deben pagar al gobierno municipal. Sin embargo, los adultos mayores afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) obtendrán un gran descuento si cumplen con algunos requisitos.

Para acceder al descuento del predial, se necesita la documentación exigida por ayuntamientos y las Secretarías de Finanzas estatales. Entre los más comunes se encuentra la identificación oficial vigente, la tarjeta del INAPAM, el comprobante de domicilio actualizado, el último recibo de pago predial y el comprobante de ingresos o carta de no percepción (solo en algunos casos).

inapam Los afiliados tienen descuento en este impuesto. Archivo MDZ. El trámite se realiza en la tesorería municipal o en línea, dependiendo de la zona. Algunas entidades solicitan la actualización anual del registro, sobre todo si el interesado se cambia de domicilio. Esto es fundamental porque el descuento se aplicará según el lugar de residencia.

¿Cuánto es el porcentaje de descuento? En Monterrey, los adultos mayores tienen un 40% de descuento, pero en Guadalajara ofrece el 50%. En Puebla y Querétaro, apoyan con el 25% y 35%, y en Mérida, el beneficio alcanza el 30% para quienes estén al día con sus pagos. Para conocer el porcentaje de descuento tienes que consultar el sitio oficial del ayuntamiento, acudir a la tesorería municipal o llamar a la línea de la Secretaría de Hacienda estatal.