Cómo perfumar el hogar sin químicos: el aromatizante casero fácil de hacer

Descubrí cómo preparar un aromatizante casero ideal para mantener el hogar con un aroma agradable, sin químicos y usando ingredientes naturales.

Un aromatizante casero de cítricos y especias puede perfumar todo el hogar sin productos químicos. Foto: Shutterstock

Cada vez más personas buscan alternativas libres de químicos para mantener la casa fresca y con un aroma agradable. En este sentido, crear un aromatizante casero se convierte en una opción económica, ecológica y muy efectiva, especialmente porque permiten personalizar las fragancias según los gustos de cada uno.

Entre los más fáciles de preparar está una mezcla natural que combina cítricos, especias y agua caliente, perfecta para aromatizar cualquier ambiente del hogar sin complicaciones.