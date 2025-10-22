Cine mexicano sin suscripción: LG TV integra Cinépolis Channel gratis

Cinépolis lanza su propio canal de televisión gratuita en los Smart TVs LG: más de 100 películas mexicanas disponibles sin suscripción.

Sin registro, sin suscripción: lo que sí podés ver gratis en Cinépolis Channel.

La cadena de cines Cinépolis, junto a la plataforma FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), anunció la llegada de Cinépolis Channel a los Smart TVs de LG en México. Esta incorporación permite que los usuarios tengan acceso gratuito y a un catálogo de más de 100 películas mexicanas, desde clásicos hasta estrenos recientes.

Gracias a la alianza con SOFADGTL, la cadena sumó esta oferta al ecosistema de LG Channels (la sección de canales gratuitos integrados en los televisores con webOS). Los usuarios sólo deben ubicar el canal en la guía de LG Channels, en la sección de entretenimiento o películas, sin necesidad de registro o pago adicional.

Smart tv La alianza entre Cinépolis y SOFADGTL ya está disponible en televisores LG con webOS. ¿Qué incluye y cómo acceder? La programación de Cinépolis Channel reúne géneros variados: comedia, drama, cine de autor, películas premiadas y producciones independientes mexicanas. Entre los títulos destacados se mencionan Amar te duele, Mano de Obra y Perfectos Desconocidos.

Para acceder al canal en tu televisor LG: