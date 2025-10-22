Cine mexicano sin suscripción: LG TV integra Cinépolis Channel gratis
Cinépolis lanza su propio canal de televisión gratuita en los Smart TVs LG: más de 100 películas mexicanas disponibles sin suscripción.
La cadena de cines Cinépolis, junto a la plataforma FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), anunció la llegada de Cinépolis Channel a los Smart TVs de LG en México. Esta incorporación permite que los usuarios tengan acceso gratuito y a un catálogo de más de 100 películas mexicanas, desde clásicos hasta estrenos recientes.
Gracias a la alianza con SOFADGTL, la cadena sumó esta oferta al ecosistema de LG Channels (la sección de canales gratuitos integrados en los televisores con webOS). Los usuarios sólo deben ubicar el canal en la guía de LG Channels, en la sección de entretenimiento o películas, sin necesidad de registro o pago adicional.
¿Qué incluye y cómo acceder?
La programación de Cinépolis Channel reúne géneros variados: comedia, drama, cine de autor, películas premiadas y producciones independientes mexicanas. Entre los títulos destacados se mencionan Amar te duele, Mano de Obra y Perfectos Desconocidos.
Para acceder al canal en tu televisor LG:
- Encendé tu Smart TV con sistema operativo webOS.
- Entrá a la sección LG Channels o “Canales Gratuitos”.
- Buscá el Cinépolis Channel dentro de la categoría Películas, Cine o Entretenimiento.
- Seleccioná el canal y ya estás listo para ver sin suscripción, sólo publicidad ocasional.
Con esta propuesta, LG y Cinépolis apuestan por ampliar el acceso al cine nacional y brindar una alternativa gratuita dentro del universo del streaming, que cada vez suma más competidores pagos. La llegada de Cinépolis Channel a los televisores LG en México refuerza el interés del público por producciones locales y ofrece una experiencia de entretenimiento accesible, variada y disponible las 24 horas del día.