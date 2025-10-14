CFE financia tus electrodomésticos nuevos: te contamos cómo y los requisitos que debes cumplir

Ahorrar es posible con este programa que cambia tus equipos viejos por otros que consumen menos energía y cuidan tu bolsillo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó el Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI), con el que busca que los mexicanos reemplacen sus electrodomésticos por otros más eficientes en luz y agua. La intención es que las familias puedan ahorrar, pero tienen que cumplir con algunos requisitos.

Los requisitos del programa Ser usuario activo de CFE con al menos de dos años de consumo continuo

Estar al corriente en los pagos

Presentar identificación oficial

CURP y comprobante de domicilio reciente

Contar con comprobantes de ingreso familiar que justifiquen la necesidad del subsidio

Residir en zonas de clima extremo dentro de las tarifas señaladas Los electrodomésticos con beneficios Si cumples con estos requisitos puedes costear el precio total de estos electrodomésticos en pagos mensuales fijos que vienen adheridos a tu boleta de luz:

refrigeradores

lavadoras

aires acondicionados mini split

lámparas LED

ventiladores de techo o sistemas de aislamiento térmico, y el costo total del electrodoméstico se distribuye en pagos mensuales fijos, que se incorporan a la boleta de la luz del usuario. lavadora Los electrodomésticos que tienen descuento. Archivo MDZ. Para aprovechar este programa debes dirigirte a una sucursal de la CFE para que un asesor revise tu documentación y muestra las opciones disponibles. Luego el usuario elige un electrodoméstico, teniendo en cuenta las condiciones aportadas por el vendedor.