Callum Turner: el actor que conquistó a Dua Lipa y que también baila salsa
El baile que lo cambia todo. Conoce a Callum Turner, el novio actor de Dua Lipa. De modelo a prometido de la cantante.
Dua Lipa y Callum Turner compartieron un momento especial en un club de la Ciudad de México, mostrando su química al bailar salsa. Ambos irradian una energía palpable cuando se les ve juntos. Este evento puso los reflectores en este actor, cuyo nombre ya figura para el papel del Agente 007.
Pero quién es el novio de Dua Lipa
La celebridad nació el 15 de febrero de 1990 en la ciudad de Londres. Sus inicios profesionales fueron en el mundo del modelaje, un paso inicial que le brindó experiencia frente a las cámaras. Después se afianzó en la actuación con roles que abarcan desde proyectos independientes. Su trayectoria lo llevó hasta películas de alto presupuesto en la industria cinematográfica internacional.
El anuncio de su boda, confirmado para la portada de julio de la revista British Vogue, aumentó el interés. El nombre del actor británico ascendió rápidamente a las tendencias. Su carisma y talento son ahora temas de conversación frecuentes en plataformas digitales y medios.
Callum Turner
Antes de su transición a la actuación, Callum Turner tuvo una carrera en las pasarelas. Trabajó para marcas de prestigio como Next plc, Reebok y Burberry. Fue su vocación artística lo que impulsó su debut en el cine en el año 2011. Este giro demostró su deseo de explorar nuevas facetas creativas.
Uno de sus primeros trabajos importantes fue en la serie Glue del canal E4. Allí interpretó a Eli, un personaje que lo situó en el mapa del público juvenil. Poco después, tuvo un rol protagónico en la película Queen and Country (2014). En esa cinta dio vida a Bill Rohan, una secuela del filme clásico Hope and Glory de John Boorman.
A lo largo de los años, su carrera demuestra una amplitud actoral destacada. Participó en la película Victor Frankenstein, compartiendo pantalla con James McAvoy y Daniel Radcliffe. También formó parte de Emma, una adaptación moderna del clásico de Jane Austen. Otro papel notable fue en Assassin’s Creed, la adaptación de un popular videojuego.