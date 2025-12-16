Aprueban una píldora para aumentar la libido en la menopausia

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de Addyi en pacientes mayores de 65 años. Esa decisión de la FDA extiende el tratamiento para mujeres que ya atravesaron la menopausia . Hasta ahora era para premenopáusicas.

La píldora en cuestión fue diseñada para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo. Se trata de una condición que genera malestar emocional por la pérdida de la libido.

En sus inicios, la píldora se proyectó como un fenómeno comercial similar al del Viagra para hombres, la trayectoria ha estado marcada por la polémica y un volumen de ventas moderado.

En Estados Unidos aprobaron una píldora para aumentar la libido. La menopausia ocurre entre los 45 y los 55. Foto: Archivo MDZ

Esta pastilla opera regulando las sustancias químicas del cerebro vinculadas al estado de ánimo. Pero la adopción masiva se frenó por los notorios efectos secundarios como náuseas y mareos.

Sin embargo, el punto más crítico sigue siendo la interacción con el alcohol porque esa combinación puede producir caídas bruscas o desmayos.

La directora ejecutiva de la farmacéutica, Cindy Eckert, celebró la noticia señalando que este avance es el resultado de diez años de diálogo con los reguladores para dar visibilidad a la salud sexual de las mujeres.

En este campo, muchos especialistas subrayan que la libido se ve afectada por múltiples variables, desde cambios hormonales tras la menopausia hasta factores psicológicos o problemas de pareja, lo que dificulta determinar si el origen es puramente biológico.