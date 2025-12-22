Alerta médica: los factores de riesgo detrás del aumento de la enfermedad renal

La enfermedad renal crónica está aumentando en todo el mundo. Hay factores de riesgo que impulsan este padecimiento.

Una enfermedad que preocupa en todo el mundo. Fuente: IA Gemini.

La prestigiosa revista The Lancet publicó un informe que encendió las alarmas sobre el crecimiento exponencial de la enfermedad renal crónica a nivel mundial. Los datos muestran que en más de tres décadas esta patología pasó del puesto 27 en el ranking de causas de muerte a la novena.

Preocupación por la enfermedad renal Los investigadores señalan que alrededor de 788 millones de personas de más de 20 años tienen esa enfermedad. El problem no solo se debe al envejecimiento de la población sino que han aumentado los factores de riesgo metabólicos.

Las causas cardiovasculares son responsables de más de la mitad de las muertes en los pacientes con enfermedad renal crónica. Foto: Shutterstock Las causas cardiovasculares son responsables de más de la mitad de las muertes en los pacientes con enfermedad renal crónica. Foto: Shutterstock Para entender mejor, la enfermedad renal crónica es el deterioro progresivo y persistente de la capacidad que tienen los riñones para poder filtrar los desechos y excedentes de líquido en la sangre. El mayor peligro es su naturaleza asintomática en las fases tempranas.

Señales de alerta Hay factores de riesgo que son los principales motores que impulsan este padecimiento y son la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. Los síntomas se confunden al principio con malestares comunes como fatiga, falta de apetito o dolores de cabeza.

Por otro lado, la Dra. Susan Quaggin, aclaró que la mayoría de los pacientes renales no mueren por la falla de los riñones sino por complicaciones cardiovasculares.